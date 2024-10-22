Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 22 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківщині – боях, обстрілах та спробах РФ окупувати нові території.
На Харківському напрямку ворог намагався наступати три рази в районі Липців та Вовчанська, повідомили у Генштабі.
Крім того, на Куп’янському – українські захисники відбили п’ять ворожих атак.
“Сили оборони відображали штурмові дії противника у Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової”, – додали в ГШ.
Під ворожими авіаударами опинилася Лозова, зазначили у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 08:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 22 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківщині – боях, обстрілах та спробах РФ окупувати нові території.".