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Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу

Україна 08:24   22.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 22 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківщині – боях, обстрілах та спробах РФ окупувати нові території.

На Харківському напрямку ворог намагався наступати три рази в районі Липців та Вовчанська, повідомили у Генштабі.

Крім того, на Куп’янському – українські захисники відбили п’ять ворожих атак.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника у Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової”, – додали в ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилася Лозова, зазначили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ.

Читайте також: Фронт завмер, РФ не змогла просунутися – ISW про ситуацію на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 08:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 22 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківщині – боях, обстрілах та спробах РФ окупувати нові території.".