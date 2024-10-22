Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу

У ранковому зведенні 22 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківщині – боях, обстрілах та спробах РФ окупувати нові території.

На Харківському напрямку ворог намагався наступати три рази в районі Липців та Вовчанська, повідомили у Генштабі.

Крім того, на Куп’янському – українські захисники відбили п’ять ворожих атак.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника у Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової”, – додали в ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилася Лозова, зазначили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ.