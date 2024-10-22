Фронт завмер, РФ не змогла просунутися – ISW про ситуацію на Харківщині
Про невдалі спроби росіян наступати на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили вранці 22 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків, попри спроби РФ штурмувати українські позиції, досягти яких-небудь успіхів на Харківському напрямку їм не вдалося.
“Російські війська 20 та 21 жовтня продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська та Липців, але не здійснили жодного підтвердженого просування”, – зазначили в ISW.
Не змінилася ситуація і на Куп’янщині. Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ, проте лінія фронту залишилася такою ж, як і минулої доби.
“Російські війська просунулися на захід від Кремінної під час наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна 21 жовтня. Опубліковані 21 жовтня геолокаційні кадри показують, як українські сили відбивають російський взводний механізований штурм, що складається з щонайменше трьох бронетехнік, під час якого росіяни сили наступали на схід від Тернів (західніше Кремінної). Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Піщаного”, – додали в ISW.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, війна, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 07:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про невдалі спроби росіян наступати на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили вранці 22 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW). ".