Фронт завмер, РФ не змогла просунутися – ISW про ситуацію на Харківщині

Про невдалі спроби росіян наступати на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили вранці 22 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, попри спроби РФ штурмувати українські позиції, досягти яких-небудь успіхів на Харківському напрямку їм не вдалося.

“Російські війська 20 та 21 жовтня продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська та Липців, але не здійснили жодного підтвердженого просування”, – зазначили в ISW.

Не змінилася ситуація і на Куп’янщині. Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ, проте лінія фронту залишилася такою ж, як і минулої доби.

“Російські війська просунулися на захід від Кремінної під час наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна 21 жовтня. Опубліковані 21 жовтня геолокаційні кадри показують, як українські сили відбивають російський взводний механізований штурм, що складається з щонайменше трьох бронетехнік, під час якого росіяни сили наступали на схід від Тернів (західніше Кремінної). Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Піщаного”, – додали в ISW.