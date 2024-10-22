Фронт замер, РФ не смогла продвинуться – ISW о ситуации на Харьковщине

О безуспешных попытках россиян наступать на Харьковском и Купянском направлении сообщили утром 22 октября в Институте изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, несмотря на попытки РФ штурмовать украинские позиции, добиться каких-либо успехов на Харьковском направлении им не удалось.

«Российские войска 20 и 21 октября продолжали наступательные операции к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Липцев, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения», – отметили в ISW.

Не изменилась ситуация и на Купянщине. Россияне пытались прорвать оборону ВСУ, однако линия фронта осталась прежней.

«Российские войска продвинулись к западу от Кременной во время наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 21 октября. Опубликованные 21 октября геолокационные кадры показывают, как украинские силы отражают российский взводный механизированный штурм, состоящий из, по меньшей мере, трех бронетехник, во время которого россияне силы наступали к востоку от Тернов (западнее Кременной). Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Купянска в районе Голубовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Кругляковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Песчаного», – добавили в Институте изучения войны.