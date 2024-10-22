Россияне разрушили дом украинцев и поселились в нем. Как СОУ уничтожали врага

В 5-й Слобожанской бригаде НГУ показали, как уничтожили врага на Волчанском направлении. Захватчиков выявили в одном из оккупированных населенных пунктов.

«Захватчики обустроили себе «место расположения» в одном ими же изуродованном доме. Координаты остатков здания были переданы расчету МТ-12 «Рапира» артиллерийской батареи 5 Слобожанской бригады НГУ, нанесшего огненное поражение по пехоте противника», – написали украинские защитники.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

Вследствие атаки ВСУ ликвидировали одного военного РФ. Еще трое – ранены.