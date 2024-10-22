Live
  • Вт 22.10.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.81

Россияне разрушили дом украинцев и поселились в нем. Как СОУ уничтожали врага

Украина 11:17   22.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Россияне разрушили дом украинцев и поселились в нем. Как СОУ уничтожали врага

В 5-й Слобожанской бригаде НГУ показали, как уничтожили врага на Волчанском направлении. Захватчиков выявили в одном из оккупированных населенных пунктов.

«Захватчики обустроили себе «место расположения» в одном ими же изуродованном доме. Координаты остатков здания были переданы расчету МТ-12 «Рапира» артиллерийской батареи 5 Слобожанской бригады НГУ, нанесшего огненное поражение по пехоте противника», – написали украинские защитники.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

Вследствие атаки ВСУ ликвидировали одного военного РФ. Еще трое – ранены.

Читайте также: За сутки РФ обстреляла позиции ВСУ 399 раз, ситуация тяжелая – ОТГВ «Харьков»

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
22.10.2024, 07:54
Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу
Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу
21.10.2024, 15:23
Будут ли у школьников осенние каникулы в этом году, рассказал Терехов
Будут ли у школьников осенние каникулы в этом году, рассказал Терехов
22.10.2024, 10:12
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
«Очень страшно. Вернулись – дом горит»: жители Ковшаровки о ситуации в поселке
«Очень страшно. Вернулись – дом горит»: жители Ковшаровки о ситуации в поселке
22.10.2024, 11:55

Новости по теме:

17:01
ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении
10:20
«Волчанска как города не существует» – Федоренко из «Ахиллеса»
07:25
ISW: россияне продвинулись в Волчанске и атакуют на Купянщине
09:42
«Это произойдет так или иначе»: Ахиллес о наступлении РФ на севере Харьковщины
07:24
ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание

Вы читали новость: «Россияне разрушили дом украинцев и поселились в нем. Как СОУ уничтожали врага»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 5-й Слобожанской бригаде НГУ показали, как уничтожили врага на Волчанском направлении. Захватчиков выявили в одном из оккупированных населенных пунктов.".