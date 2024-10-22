Где атаковал противник в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали в районах Старицы и Волчанская. Продолжаются три боя. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Бои продолжаются.