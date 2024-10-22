Где атаковал противник в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали в районах Старицы и Волчанская. Продолжаются три боя. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Шесть раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Бои продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали в районах Старицы и Волчанская. Продолжаются три боя. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ.".