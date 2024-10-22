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Где атаковал противник в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Общество 16:22   22.10.2024
Виктория Яковенко
Где атаковал противник в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали в районах Старицы и Волчанская. Продолжаются три боя. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Бои продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали в районах Старицы и Волчанская. Продолжаются три боя. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ.".