Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Под вражеским обстрелом был один из населенных пунктов Малоданиловской громады Харьковского района Харьковской области, сообщил ее глава Александр Гололобов.
«Есть разрушения имущества. О пострадавших на данный момент информация отсутствует», — написал он.
Около 17:45 в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, малоданиловская громада, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 18:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражеским обстрелом был один из населенных пунктов Малоданиловской громады Харьковского района".