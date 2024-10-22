Live
  • Вт 22.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.81

Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада

Происшествия 18:12   22.10.2024
Елена Нагорная
Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Под вражеским обстрелом был один из населенных пунктов Малоданиловской громады Харьковского района Харьковской области, сообщил ее глава Александр Гололобов.

«Есть разрушения имущества. О пострадавших на данный момент информация отсутствует», — написал он.

Около 17:45 в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района.

Читайте также: Где атаковал противник в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
22.10.2024, 07:54
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
22.10.2024, 18:12
В источниках Харькова обнаружили нитраты: откуда пить опасно
В источниках Харькова обнаружили нитраты: откуда пить опасно
22.10.2024, 13:20
МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО
МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО
22.10.2024, 19:19

Новости по теме:

17:55
Авиация РФ сбросила КАБы на пригород Харькова: есть пострадавшие
22:39
Вечерние взрывы: «прилеты» КАБов зафиксировали в Харькове и пригороде
15:53
Взрывы слышны в Харькове: КАБ «прилетел» в Шевченковском районе
12:07
Взрыв слышали утром на Харьковщине: что произошло
23:35
Взрывы прогремели в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело

Вы читали новость: «Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 18:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражеским обстрелом был один из населенных пунктов Малоданиловской громады Харьковского района".