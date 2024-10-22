Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада

Под вражеским обстрелом был один из населенных пунктов Малоданиловской громады Харьковского района Харьковской области, сообщил ее глава Александр Гололобов.

«Есть разрушения имущества. О пострадавших на данный момент информация отсутствует», — написал он.

Около 17:45 в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района.