Под Харьковом КАБ упал в Черкасской Лозовой, на Купянщине — погибший и раненая
Один человек погиб и еще один ранен в результате обстрелов Купянского района Харьковской области 22 октября.
Как информируют в облпрокуратуре, около 10:30 войска РФ обстреляли село Кругляковка. Погиб 50-летний мужчина.
В 15:00 враг нанес авиаудары, предварительно, двумя ФАБ-500 с УМПК, по селу Лесная Стенка. Повреждены частные домовладения.
Уже в 15:10 российские военные обстреляли Купянск. Предварительно, из РСЗО «Ураган». 65-летняя женщина получила ранения.
В Харьковском районе около 18 часов ВС РФ ударили КАБом по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской громады. Повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, пострадавшие, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 22:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и еще один ранен в результате обстрелов Купянского района Харьковской области 22 октября.".