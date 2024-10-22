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Под Харьковом КАБ упал в Черкасской Лозовой, на Купянщине — погибший и раненая

Происшествия 22:10   22.10.2024
Елена Нагорная
Под Харьковом КАБ упал в Черкасской Лозовой, на Купянщине — погибший и раненая

Один человек погиб и еще один ранен в результате обстрелов Купянского района Харьковской области 22 октября.

Как информируют в облпрокуратуре, около 10:30 войска РФ обстреляли село Кругляковка. Погиб 50-летний мужчина.

В 15:00 враг нанес авиаудары, предварительно, двумя ФАБ-500 с УМПК, по селу Лесная Стенка. Повреждены частные домовладения.

Уже в 15:10 российские военные обстреляли Купянск. Предварительно, из РСЗО «Ураган». 65-летняя женщина получила ранения.

В Харьковском районе около 18 часов ВС РФ ударили КАБом по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской громады. Повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 22:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и еще один ранен в результате обстрелов Купянского района Харьковской области 22 октября.".