Под Харьковом КАБ упал в Черкасской Лозовой, на Купянщине — погибший и раненая

Один человек погиб и еще один ранен в результате обстрелов Купянского района Харьковской области 22 октября.

Как информируют в облпрокуратуре, около 10:30 войска РФ обстреляли село Кругляковка. Погиб 50-летний мужчина.

В 15:00 враг нанес авиаудары, предварительно, двумя ФАБ-500 с УМПК, по селу Лесная Стенка. Повреждены частные домовладения.

Уже в 15:10 российские военные обстреляли Купянск. Предварительно, из РСЗО «Ураган». 65-летняя женщина получила ранения.

В Харьковском районе около 18 часов ВС РФ ударили КАБом по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской громады. Повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).