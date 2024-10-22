Взрывы в Харькове: КАБы прилетели по двум районам города, какие разрушения
Холодногорский и Киевский районы Харькова были под ударами КАБов около 21:25 22 октября.
Дополнено в 22:23. По уточненным данным, попадания зафиксированы в Киевском и Холодногорском районах, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
▪️Холодногорский: «прилет» в землю, разрушения легких деревянных конструкций. Пожара нет, пострадавших нет.
▪️Киевский: частично повылетали стекла жилых домов, повреждены гаражи рядом. Пострадавших нет.
Дополнено в 21:54. Еще одно попадание было в Киевском районе Харькова — рядом с учебным заведением, информирует мэр Игорь Терехов.
«В жилых домах вокруг частично повылетали стекла. Информация о пострадавших уточняется», — пишет Терехов.
Дополнено в 21:46. Попадания зафиксировали в Холодногорском и Салтовском районах. Такую предварительную информацию озвучил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, в настоящее время пострадавших нет, подробности о разрушениях уточняются.
На месте одного из «прилетов» в Холодногорском районе пожар, также сообщил мэр Игорь Терехов.
21:28. По меньшей мере три взрыва было слышно в Харькове около 21:25. Мэр Игорь Терехов написал, что россияне атакуют город КАБами и призвал быть осторожными.
Удары корректируемыми авиабомбами также подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы в Харькове: КАБы прилетели по двум районам города, какие разрушения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 22:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодногорский и Киевский районы Харькова были под ударами КАБов около 21:25".