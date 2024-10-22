Взрывы в Харькове: КАБы прилетели по двум районам города, какие разрушения

Холодногорский и Киевский районы Харькова были под ударами КАБов около 21:25 22 октября.

Дополнено в 22:23. По уточненным данным, попадания зафиксированы в Киевском и Холодногорском районах, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

▪️Холодногорский: «прилет» в землю, разрушения легких деревянных конструкций. Пожара нет, пострадавших нет.

▪️Киевский: частично повылетали стекла жилых домов, повреждены гаражи рядом. Пострадавших нет.

Дополнено в 21:54. Еще одно попадание было в Киевском районе Харькова — рядом с учебным заведением, информирует мэр Игорь Терехов.

«В жилых домах вокруг частично повылетали стекла. Информация о пострадавших уточняется», — пишет Терехов.

Дополнено в 21:46. Попадания зафиксировали в Холодногорском и Салтовском районах. Такую предварительную информацию озвучил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, в настоящее время пострадавших нет, подробности о разрушениях уточняются.

На месте одного из «прилетов» в Холодногорском районе пожар, также сообщил мэр Игорь Терехов.

21:28. По меньшей мере три взрыва было слышно в Харькове около 21:25. Мэр Игорь Терехов написал, что россияне атакуют город КАБами и призвал быть осторожными.

Удары корректируемыми авиабомбами также подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.