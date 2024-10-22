Вибухи в Харкові: авіабомби РФ прилетіли по двох районах міста, які руйнування
Холодногірський та Київський райони Харкова були під ударами КАБів близько 21:25 22 жовтня.
Доповнено о 22:23. За уточненими даними, влучання зафіксовані у Київському та Холодногірському районах, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
▪️Холодногірський: “приліт” у землю, руйнування легких дерев’яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.
▪️Київський: частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає.
Доповнено о 21:54. Ще одне влучання було в Київському районі Харкова – поряд з навчальним закладом, інформує мер Ігор Терехов.
“У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється”, – пише Терехов.
Доповнено о 21:46. Влучання зафіксували в Холодногірському та Салтівському районах. Таку попередню інформацію озвучив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, наразі постраждалих немає, подробиці щодо руйнувань уточнюються.
На місці одного з «прильотів» у Холодногірському районі виникла пожежа, також повідомив мер Ігор Терехов.
21:28. Щонайменше три вибухи було чутно у Харкові близько 21:25. Мер Ігор Терехов написав, що росіяни атакують місто КАБами та закликав бути обережними.
Удари керованими авіабомбами також підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 22:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодногірський та Київський райони Харкова були під ударами КАБів близько 21:25".