Вибухи в Харкові: авіабомби РФ прилетіли по двох районах міста, які руйнування

Холодногірський та Київський райони Харкова були під ударами КАБів близько 21:25 22 жовтня.

Доповнено о 22:23. За уточненими даними, влучання зафіксовані у Київському та Холодногірському районах, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪️Холодногірський: “приліт” у землю, руйнування легких дерев’яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.

▪️Київський: частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає.

Доповнено о 21:54. Ще одне влучання було в Київському районі Харкова – поряд з навчальним закладом, інформує мер Ігор Терехов.

“У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється”, – пише Терехов.

Доповнено о 21:46. Влучання зафіксували в Холодногірському та Салтівському районах. Таку попередню інформацію озвучив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, наразі постраждалих немає, подробиці щодо руйнувань уточнюються.

На місці одного з «прильотів» у Холодногірському районі виникла пожежа, також повідомив мер Ігор Терехов.

21:28. Щонайменше три вибухи було чутно у Харкові близько 21:25. Мер Ігор Терехов написав, що росіяни атакують місто КАБами та закликав бути обережними.

Удари керованими авіабомбами також підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.