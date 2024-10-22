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Вибухи в Харкові: авіабомби РФ прилетіли по двох районах міста, які руйнування

Події 22:23   22.10.2024
Олена Нагорна
Вибухи в Харкові: авіабомби РФ прилетіли по двох районах міста, які руйнування

Холодногірський та Київський райони Харкова були під ударами КАБів близько 21:25 22 жовтня.

Доповнено о 22:23. За уточненими даними, влучання зафіксовані у Київському та Холодногірському районах, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪️Холодногірський: “приліт” у землю, руйнування легких дерев’яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.

▪️Київський: частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає.

Доповнено о 21:54. Ще одне влучання було в Київському районі Харкова – поряд з навчальним закладом, інформує мер Ігор Терехов.

“У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється”, – пише Терехов.

Доповнено о 21:46. Влучання зафіксували в Холодногірському та Салтівському районах. Таку попередню інформацію озвучив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, наразі постраждалих немає, подробиці щодо руйнувань уточнюються.

На місці одного з «прильотів» у Холодногірському районі виникла пожежа, також повідомив мер Ігор Терехов.

21:28. Щонайменше три вибухи було чутно у Харкові близько 21:25. Мер Ігор Терехов написав, що росіяни атакують місто КАБами та закликав бути обережними.

Удари керованими авіабомбами також підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Вибух, який чули в Харкові: під ударом була Малоданилівська громада

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 22:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодногірський та Київський райони Харкова були під ударами КАБів близько 21:25".