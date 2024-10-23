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Синєгубов радить жителям Харківщини зробити своє житло автономним до зими

Суспільство 15:43   23.10.2024
Вікторія Яковенко
Синєгубов радить жителям Харківщини зробити своє житло автономним до зими

Влада Харківщини працює над планом «Б» щодо проходження опалювального сезону. Адже ворог вже б’є по енергетичних об’єктах регіону.

«Працюємо і над децентралізацією, і над встановленням модульних котелень. Кожна оселя, кожний приватний житловий будинок, квартира мають подумати як забезпечити собі автономність, тим більше, що уряд надав всі необхідні фінансові можливості щодо забезпечення, придбання в кредит під 0% таких установок», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

За його словами, уряд виділив 2 млрд грн на підготовку Харкова до зими.

«Тому маємо зробити все можливе, щоб підготувати місто, і зробити систему децентралізації. Минулої зими ми декілька разів перезапускали усю систему опалення у Харкові, в інших населених пунктах. Звичайно, це залежить від нас, однак люди мають підготуватися, до того, що зима буде дуже важкою», – зазначив голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 15:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влада Харківщини працює над планом «Б» щодо проходження опалювального сезону. Адже ворог вже б’є по енергетичних об’єктах регіону.".