Синєгубов радить жителям Харківщини зробити своє житло автономним до зими
Влада Харківщини працює над планом «Б» щодо проходження опалювального сезону. Адже ворог вже б’є по енергетичних об’єктах регіону.
«Працюємо і над децентралізацією, і над встановленням модульних котелень. Кожна оселя, кожний приватний житловий будинок, квартира мають подумати як забезпечити собі автономність, тим більше, що уряд надав всі необхідні фінансові можливості щодо забезпечення, придбання в кредит під 0% таких установок», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.
За його словами, уряд виділив 2 млрд грн на підготовку Харкова до зими.
«Тому маємо зробити все можливе, щоб підготувати місто, і зробити систему децентралізації. Минулої зими ми декілька разів перезапускали усю систему опалення у Харкові, в інших населених пунктах. Звичайно, це залежить від нас, однак люди мають підготуватися, до того, що зима буде дуже важкою», – зазначив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автономное, жилье, зима, опалення, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влада Харківщини працює над планом «Б» щодо проходження опалювального сезону. Адже ворог вже б’є по енергетичних об’єктах регіону.".