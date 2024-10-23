Синєгубов радить жителям Харківщини зробити своє житло автономним до зими

Влада Харківщини працює над планом «Б» щодо проходження опалювального сезону. Адже ворог вже б’є по енергетичних об’єктах регіону.

«Працюємо і над децентралізацією, і над встановленням модульних котелень. Кожна оселя, кожний приватний житловий будинок, квартира мають подумати як забезпечити собі автономність, тим більше, що уряд надав всі необхідні фінансові можливості щодо забезпечення, придбання в кредит під 0% таких установок», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

За його словами, уряд виділив 2 млрд грн на підготовку Харкова до зими.

«Тому маємо зробити все можливе, щоб підготувати місто, і зробити систему децентралізації. Минулої зими ми декілька разів перезапускали усю систему опалення у Харкові, в інших населених пунктах. Звичайно, це залежить від нас, однак люди мають підготуватися, до того, що зима буде дуже важкою», – зазначив голова ХОВА.