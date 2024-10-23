Синегубов советует жителям Харьковщины сделать свое жилье автономным к зиме

Власти Харьковщины работают над планом «Б» касательно прохождения отопительного сезона. Ведь враг уже бьет по энергетическим объектам региона.

«Работаем и над децентрализацией, и над установкой модульных котельных. Каждый дом, каждый частный жилой дом, квартира должны подумать как обеспечить себе автономность, тем более что правительство предоставило все необходимые финансовые возможности по обеспечению, приобретению в кредит под 0% таких установок», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

По его словам, правительство выделило 2 млрд грн на подготовку Харькова к зиме.

«Поэтому должны сделать все возможное, чтобы подготовить город, и сделать систему децентрализации. Прошлой зимой мы несколько раз перезапускали всю систему отопления в Харькове, других населенных пунктах. Конечно, это зависит от нас, однако люди должны подготовиться к тому, что зима будет очень тяжелой», — отметил глава ХОВА.