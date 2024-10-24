Невеликий дощ і туман. Якою буде погода 25 жовтня у Харкові та області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 25 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі без істотних опадів⭐️. Вночі та вранці місцями туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.
Вдень невеликий дощ🌧.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 7 – 12° тепла.
По місту: Вночі без істотних опадів⭐️. Вдень невеликий дощ🌧.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° тепла, вдень 9 – 11° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 20:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".