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Невеликий дощ і туман. Якою буде погода 25 жовтня у Харкові та області

Погода 20:08   24.10.2024
Оксана Якушко
Невеликий дощ і туман. Якою буде погода 25 жовтня у Харкові та області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра, 25 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів⭐️. Вночі та вранці місцями туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вдень невеликий дощ🌧.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

По місту: Вночі без істотних опадів⭐️. Вдень невеликий дощ🌧.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° тепла, вдень 9 – 11° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".