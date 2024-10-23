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Вночі +1, вдень +16. Якою буде погода 24 жовтня у Харкові й області

Погода 20:04   23.10.2024
Оксана Якушко
Вночі +1, вдень +16. Якою буде погода 24 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 24 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.  🌤

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° тепла, вдень 12 – 14°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 24 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".