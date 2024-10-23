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Ночью +1, днем ​​+16. Какой будет погода 24 октября в Харькове и области

Погода 20:04   23.10.2024
Оксана Якушко
Ночью +1, днем ​​+16. Какой будет погода 24 октября в Харькове и области Осень в Харькове. Фото: Елена Нагорная

Прогноз погоды на завтра, 24 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° тепла, днем ​​10 — 15° тепла.

По городу: Без осадков.🌤
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла, днем ​​12 — 14°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 20:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".