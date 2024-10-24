Небольшой дождь и туман. Какой будет погода 25 октября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 25 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью без существенных осадков. Ночью и утром местами туман 🌫, видимость 200 — 500 м.
Днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем 7 — 12° тепла.
По городу: Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° тепла, днем 9 — 11° тепла.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".