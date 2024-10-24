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Небольшой дождь и туман. Какой будет погода 25 октября в Харькове и области

Погода 20:08   24.10.2024
Оксана Якушко
Небольшой дождь и туман. Какой будет погода 25 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 25 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков. Ночью и утром местами туман 🌫, видимость 200 — 500 м.
Днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем ​​7 — 12° тепла.

По городу: Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° тепла, днем ​​9 — 11° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".