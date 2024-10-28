Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ФАБ у Харкові закінчилися (фото)

28 жовтня о 17:30 завершилися аварійно-рятувальні роботи у житловій 9-поверхівці у Холодногірському районі Харкова, по якій уночі вдарив російський ФАБ, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Важка інженерна техніка та група верхолазів ДСНС працювали, щоб ліквідувати наслідки ворожого бомбардування. Рятувальники розбирали завали, прибирали аварійні конструкції квартир на 8-му, 9-му та технічному поверхах.

До робіт залучили 24 рятувальники та 6 одиниць аварійно-рятувальної і важкої інженерної техніки Харківського, Івано-Франківського гарнізонів, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.