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Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ФАБ у Харкові закінчилися (фото)

Події 18:59   28.10.2024
Оксана Якушко
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ФАБ у Харкові закінчилися (фото)

28 жовтня о 17:30 завершилися аварійно-рятувальні роботи у житловій 9-поверхівці у Холодногірському районі Харкова, по якій уночі вдарив російський ФАБ, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Важка інженерна техніка та група верхолазів ДСНС працювали, щоб ліквідувати наслідки ворожого бомбардування. Рятувальники розбирали завали, прибирали аварійні конструкції квартир на 8-му, 9-му та технічному поверхах.

До робіт залучили 24 рятувальники та 6 одиниць аварійно-рятувальної і важкої інженерної техніки Харківського, Івано-Франківського гарнізонів, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 18:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 жовтня о 17:30 завершилися аварійно-рятувальні роботи у житловій 9-поверхівці у Холодногірському районі Харкова, по якій уночі вдарив російський ФАБ. ".