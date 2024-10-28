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Аварийно-спасательные работы на месте прилета в Харькове закончились (фото)

Происшествия 18:59   28.10.2024
Оксана Якушко
Аварийно-спасательные работы на месте прилета в Харькове закончились (фото) Фото: ГСЧС

28 октября в 17:30 завершились аварийно-спасательные работы в жилой 9-этажке в Холодногорском районе Харькова, по которой ночью ударил российский ФАБ, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Тяжелая инженерная техника и группа скалолазов ГСЧС работали, чтобы ликвидировать последствия вражеской бомбардировки.

Спасатели разбирали завалы, убирали аварийные конструкции квартир на 8-м, 9-м и техническом этажах.

К работам привлекли 24 спасателя и 6 единиц аварийно-спасательной и тяжелой инженерной техники Харьковского, Ивано-Франковского гарнизонов, а также 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 18:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 октября в 17:30 завершились аварийно-спасательные работы в жилой 9-этажке в Холодногорском районе Харькова, по которой ночью ударил российский ФАБ. ".