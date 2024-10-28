Аварийно-спасательные работы на месте прилета в Харькове закончились (фото)
Фото: ГСЧС
28 октября в 17:30 завершились аварийно-спасательные работы в жилой 9-этажке в Холодногорском районе Харькова, по которой ночью ударил российский ФАБ, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Тяжелая инженерная техника и группа скалолазов ГСЧС работали, чтобы ликвидировать последствия вражеской бомбардировки.
Спасатели разбирали завалы, убирали аварийные конструкции квартир на 8-м, 9-м и техническом этажах.
К работам привлекли 24 спасателя и 6 единиц аварийно-спасательной и тяжелой инженерной техники Харьковского, Ивано-Франковского гарнизонов, а также 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, прилет, спасатели, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 18:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 октября в 17:30 завершились аварийно-спасательные работы в жилой 9-этажке в Холодногорском районе Харькова, по которой ночью ударил российский ФАБ. ".