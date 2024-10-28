Аварийно-спасательные работы на месте прилета в Харькове закончились (фото)

28 октября в 17:30 завершились аварийно-спасательные работы в жилой 9-этажке в Холодногорском районе Харькова, по которой ночью ударил российский ФАБ, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Тяжелая инженерная техника и группа скалолазов ГСЧС работали, чтобы ликвидировать последствия вражеской бомбардировки.

Спасатели разбирали завалы, убирали аварийные конструкции квартир на 8-м, 9-м и техническом этажах.

К работам привлекли 24 спасателя и 6 единиц аварийно-спасательной и тяжелой инженерной техники Харьковского, Ивано-Франковского гарнизонов, а также 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.