Завтра трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова

29 жовтня з 10:00 до 15:00 трамваї не ходитимуть вул. Великій Панасівській, вул. Клочківській, у пров. Лосівському, пров. Пискунівському, проїзді Рогатинському, на ділянці від вул. Євгена Котляра до узвозу Клочківського, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це з ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – перехрестя вул. Клочківській та узвозу Клочковського – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгенія Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».