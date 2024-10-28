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Завтра трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова

Суспільство 19:37   28.10.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова Фото: Харківська міськрада

29 жовтня з 10:00 до 15:00 трамваї не ходитимуть вул. Великій Панасівській, вул. Клочківській, у пров. Лосівському, пров. Пискунівському, проїзді Рогатинському, на ділянці від вул. Євгена Котляра до узвозу Клочківського, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це з ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – перехрестя вул. Клочківській та узвозу Клочковського – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгенія Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 жовтня з 10:00 до 15:00 трамваї не ходитимуть вул. Великій Панасівській, вул. Клочківській, у пров. Лосівському, пров. Пискунівському, проїзді Рогатинському. ".