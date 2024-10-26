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Чотири дні не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова

Суспільство 22:03   26.10.2024
Оксана Якушко
Чотири дні не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова

З 28 по 31 жовтня з 9:00 до 17:00 тролейбуси не ходитимуть на пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Северина Потоцького до пр. Архітектора Альошина (крім тролейбусів з великим запасом автономного ходу), повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття.

У цей час тролейбуси ходитимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького.

Тролейбус №7 не курсуватиме, але на період проведення ремонтних робіт за тролейбусним маршрутом курсуватиме тимчасовий автобус №7А з таким шляхом руху: вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Ощєпкова – ст. м. «Армійська»;

у зворотному напрямку: ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – бул.  Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Дванадцятого Квітня.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 22:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 28 по 31 жовтня з 9:00 до 17:00 тролейбуси не ходитимуть на пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Северина Потоцького до пр. Архітектора Альошина. ".