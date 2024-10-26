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Четыре дня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова

Общество 22:03   26.10.2024
Оксана Якушко
Четыре дня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

С 28 по 31 октября с 9:00 до 17:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Александровском, на участке от ул. Северина Потоцкого до пр. Архитектора Алешина (кроме троллейбусов с большим запасом автономного хода), сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

В это время троллейбусы будут ходить так:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого.

Троллейбус №7 не будет курсировать, но на период проведения ремонтных работ по троллейбусному маршруту будет курсировать временный автобус №7А со следующим путем: ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – ул. Ощепкова – ст. м. «Армейская»;

в обратном направлении: ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Двенадцатого Апреля.

Читайте также: Трамваи не будут ходить в нескольких районах Харькова на следующей неделе

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 22:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 28 по 31 октября с 9:00 до 17:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Александровском, на участке от ул. Северина Потоцкого до пр. Архитектора Алешина.".