Трамваи не будут ходить в нескольких районах Харькова на следующей неделе
27 октября с 9:00 до 16:00 трамваи не будут ходить по ул. Гольдберговский, на участке от ул. Москалевской до пер. Рыбасовского, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В это время трамваи будут ходить следующим образом:
№3: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях – ул. Залютинская – разворотный круг «Залютино»;
№27 (часть 1): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;
№27 (часть 2): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».
28 октября с 9:30 до 16:00 трамваи не будут ходить по бул. Гончаровском и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Гольдберговской из-за ремонта трамвайного пути.
В этот период трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 22:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 октября с 9:00 до 16:00 трамваи не будут ходить по ул. Гольдберговский, на участке от ул. Москалевской до пер. Рыбасовского.".