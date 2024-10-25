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Трамваи не будут ходить в нескольких районах Харькова на следующей неделе

Общество 22:29   25.10.2024
Оксана Якушко
Трамваи не будут ходить в нескольких районах Харькова на следующей неделе Фото: Харьковский горсовет

27 октября с 9:00 до 16:00 трамваи не будут ходить по ул. Гольдберговский, на участке от ул. Москалевской до пер. Рыбасовского, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамваи будут ходить следующим образом:
№3: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях – ул. Залютинская – разворотный круг «Залютино»;

№27 (часть 1): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

№27 (часть 2): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».

28 октября с 9:30 до 16:00 трамваи не будут ходить по бул. Гончаровском и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Гольдберговской из-за ремонта трамвайного пути.

В этот период трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка».

Читайте также: Два дня трамвай №27 будет курсировать по другому маршруту в Харькове

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 22:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 октября с 9:00 до 16:00 трамваи не будут ходить по ул. Гольдберговский, на участке от ул. Москалевской до пер. Рыбасовского.".