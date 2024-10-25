Два дня трамвай №27 будет курсировать по другому маршруту в Харькове

Движение трамваев на улице Молочной и Гольдберговской, на участке от улицы Георгия Тарасенко до переулка Рыбасовского в направлении улицы Москалевской, приостановлено с 9:00 до 16:00 25 и 26 октября.

Как сообщили в Харьковском горсовете, причина – ремонт трамвайного пути.

Сейчас трамваи курсируют так:

№27: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»,

в обратном направлении: по своему основному маршруту.