Два дня трамвай №27 будет курсировать по другому маршруту в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Движение трамваев на улице Молочной и Гольдберговской, на участке от улицы Георгия Тарасенко до переулка Рыбасовского в направлении улицы Москалевской, приостановлено с 9:00 до 16:00 25 и 26 октября.
Как сообщили в Харьковском горсовете, причина – ремонт трамвайного пути.
Сейчас трамваи курсируют так:
№27: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»,
в обратном направлении: по своему основному маршруту.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на улице Молочной и Гольдберговской приостановлено с 9:00 до 16:00 25 и 26 октября.".