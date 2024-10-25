Два дні трамвай №27 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові

Рух трамваїв на вулиці Молочній та вулиці Гольдбергівській, на ділянці від вулиці Георгія Тарасенка до провулка Рибасівського у напрямку вулиці Москалівської, припинений з 9:00 до 16:00 25 та 26 жовтня.

Як повідомили в Харківській міськраді, причина – ремонт трамвайної колії.

У цей час трамваї курсують так:

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»,

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.