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Два дні трамвай №27 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові

Суспільство 12:06   25.10.2024
Вікторія Яковенко
Два дні трамвай №27 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв на вулиці Молочній та вулиці Гольдбергівській, на ділянці від вулиці Георгія Тарасенка до провулка Рибасівського у напрямку вулиці Москалівської, припинений з 9:00 до 16:00 25 та 26 жовтня.

Як повідомили в Харківській міськраді, причина – ремонт трамвайної колії.

У цей час трамваї курсують так:

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»,

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Молочній та вулиці Гольдбергівській припинений з 9:00 до 16:00 25 та 26 жовтня.".