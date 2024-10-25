Два дні трамвай №27 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Рух трамваїв на вулиці Молочній та вулиці Гольдбергівській, на ділянці від вулиці Георгія Тарасенка до провулка Рибасівського у напрямку вулиці Москалівської, припинений з 9:00 до 16:00 25 та 26 жовтня.
Як повідомили в Харківській міськраді, причина – ремонт трамвайної колії.
У цей час трамваї курсують так:
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»,
у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Молочній та вулиці Гольдбергівській припинений з 9:00 до 16:00 25 та 26 жовтня.".