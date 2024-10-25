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Тролейбуси у Харкові два дні ходитимуть по-новому: як планувати маршрут

Суспільство 10:25   25.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тролейбуси у Харкові два дні ходитимуть по-новому: як планувати маршрут

З 9:00 до 16:00 на ділянці від бульвару Богдана Хмельницького до вулиці Северина Потоцького 25 та 26 жовтня тролейбуси не ходитимуть.

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття”, – уточнили в мерії.

У цей час тролейбуси курсують так:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№7: не курсує;

№59: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».

На час відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №59 з таким шляхом руху: залізнична станція «Рогань» – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Луї Пастера – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: вул. Дванадцятого Квітня – вул. Луї Пастера) – вул. Дванадцятого Квітня.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 до 16:00 на ділянці від бульвару Богдана Хмельницького до вулиці Северина Потоцького 25 та 26 жовтня тролейбуси не ходитимуть.".