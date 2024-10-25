Троллейбусы в Харькове два дня будут ходить по новому: как планировать маршрут

С 9:00 до 16:00 на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до улицы Северина Потоцкого 25 и 26 октября троллейбусы ходить не будут.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия», – уточнили в мэрии.

В это время троллейбусы курсируют так:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Александровский — ул. Садовопарковая — разворотный круг «Парк «Зустріч»;

№7: не курсирует;

№59: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля».

На время отсутствия троллейбусного сообщения будет курсировать временный автобус №59 с таким путем следования: железнодорожная станция «Рогань» — ул. Роганская — ул. 92-й бригады — ул. Луи Пастера — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова (в обратном направлении: ул. Двенадцатого Апреля — ул. Луи Пастера) — ул. Двенадцатого апреля.