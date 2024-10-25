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Трамваї не ходитимуть в декількох районах Харкова на наступному тижні

Суспільство 22:29   25.10.2024
Оксана Якушко
Трамваї не ходитимуть в декількох районах Харкова на наступному тижні Фото: Харківська міськрада

27 жовтня з 9:00 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Москалівської до пров. Рибасівського, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – вул. Залютинська – розворотне коло «Залютине»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

28 жовтня з 9:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть по бул. Гончарівському і вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».

Читайте також: Два дні трамвай №27 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 22:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 жовтня з 9:00 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Москалівської до пров. Рибасівського. ".