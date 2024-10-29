Вісім років ув’язнення отримав харків’янин за вбивство батька-пенсіонера
39-річного харків’янина визнали винним у вбивстві літнього батька, розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, інцидент стався 4 квітня 2022 року на вулиці Квіткинській у Харкові.
“Прокурори довели, що у чоловіка, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за спричинення тілесних ушкоджень, виник конфлікт з 73-річним батьком. У ході сварки обвинувачений схопив ніж і завдав ним декілька ударів у живіт родича, завдавши йому тілесні ушкодження. Від отриманих поранень потерпілий за декілька годин помер у лікарні“, – повідомили у прокуратурі.
Свою провину чоловік визнав лише частково. Сказав, що конфлікт із батьком не заперечує, проте вбивати не хотів – тільки відмахувався від нього ножем. Після чого потерпілий нібито пішов спати.
“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 39-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 3 місяців позбавлення волі“, – додали правоохоронці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: прокуратура, убийство;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 11:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річного харків’янина визнали винним у вбивстві літнього батька, розповіли у Харківській обласній прокуратурі. ".