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Восемь лет тюрьмы получил харьковчанин за убийство отца-пенсионера

Происшествия 11:31   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Восемь лет тюрьмы получил харьковчанин за убийство отца-пенсионера

39-летнего харьковчанина признали виновным в убийстве пожилого отца, рассказали в Харьковской областной прокуратуре. 

По данным правоохранителей, инцидент произошел 4 апреля 2022 года на улице Квиткинской в Харькове.

«Прокуроры доказали, что у мужчины, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение телесных повреждений, возник конфликт с 73-летним отцом. В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов в живот родственника, нанеся ему телесные повреждения. От полученных ранений потерпевший через несколько часов скончался в больнице», – сообщили в прокуратуре.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Сказал, что конфликт с отцом не отрицает, однако убивать не хотел – всего отмахивался от него ножом. После чего потерпевший якобы пошел спать.

«При поддержке публичного обвинения прокурорами Слободской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 39-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 11:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летнего харьковчанина признали виновным в убийстве пожилого отца, рассказали в Харьковской областной прокуратуре. ".