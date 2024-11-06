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Заліз у чужу квартиру і залишився там жити: харків’янин отримав підозру

Суспільство 14:49   06.11.2024
Вікторія Яковенко
Заліз у чужу квартиру і залишився там жити: харків’янин отримав підозру Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру 36-річному чоловіку, який, за даними слідства, незаконно проник у чужу оселю в Харкові.

14 жовтня до правоохоронців звернулася 38-річна жінка і повідомила, що невідомий чоловік проник до її квартири на вулиці 23 Серпня та там мешкає. Вона дізналася про це від сусідки, яка побачила вибиті двері в квартирі, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

В оселі копи виявили чоловіка, який проник до житла і там залишився. Встановлено, що це колишній орендар квартири, якого виселили за несплату оренди.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст.162 (незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи) ККУ. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує до 3 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 14:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 36-річному чоловіку, який, за даними слідства, незаконно проник у чужу оселю в Харкові.".