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Залез в чужую квартиру и остался там жить: харьковчанин получил подозрение

Общество 14:49   06.11.2024
Виктория Яковенко
Залез в чужую квартиру и остался там жить: харьковчанин получил подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему мужчине, который, по данным следствия, незаконно проник в чужую квартиру в Харькове.

14 октября к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина и сообщила, что неизвестный мужчина проник в ее квартиру на улице 23 августа и там проживает. Она узнала об этом от соседки, которая увидела выбитую дверь, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В доме копы обнаружили мужчину, который проник в жилище и там остался. Установлено, что это бывший арендатор квартиры, выселенный за неуплату аренды.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица) УКУ. Если его вину докажут, мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему мужчине, который, по данным следствия, незаконно проник в чужую квартиру в Харькове.".