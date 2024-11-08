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Більше 800 вікон вибиті в Харкові після удару РФ, пошкоджені 28 будівель

Події 10:58   08.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Більше 800 вікон вибиті в Харкові після удару РФ, пошкоджені 28 будівель Фото: ХМР

У Харківській міськраді підбили попередні підсумки щодо руйнувань після нічного обстрілу РФ.

Працівники КП “Харківспецбуд”, “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та “Харківжитлобуд” вже почали закривати вибиті вікна.

“Внаслідок ворожих авіаударів, які сталися сьогодні вночі, у Шевченківському, Київському та Салтівському районі було пошкоджено щонайменше 28 будівель. Там було вибито 544 вікна у квартирах, ще 295 – у місцях загального користування”, – повідомили у мерії.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

Тим часом працівники КП “Харківзеленбуд” прибирають пошкоджені обстрілами дерева.

“Один із ворожих ударів припав на сквер на площі Свободи, біля сухого фонтану. Снаряд влучив у газон, залишивши велику вирву, а вибух завдав значних пошкоджень: постраждало близько півтора десятка дерев, система поливу, лавки та частково тротуарна бруківка. Окрім того, вибух пошкодив новорічну інсталяцію з фігурою Санта Клауса. Зокрема, обшивку тумби, на якій встановлено фігуру, а також частково ілюмінацію”, – написали у КП.

Фото: КП “Харківзеленбуд”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді підбили попередні підсумки щодо руйнувань після нічного обстрілу РФ.".