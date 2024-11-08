Больше 800 окон выбиты в Харькове после удара РФ, повреждены 28 зданий
В Харьковском горсовете подвели предварительные итоги по разрушениям после ночного обстрела РФ.
Работники КП «Харьковспецстрой», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и «Харьковжилстрой» уже начали закрывать выбитые окна.
«В результате вражеских авиаударов, которые произошли сегодня ночью, в Шевченковском, Киевском и Салтовском районе было повреждено по меньшей мере 28 зданий. Там было выбито 544 окна в квартирах, еще 295 — в местах общего пользования», – сообщили в мэрии.
Тем временем работники «Харьковзеленстрой» убирают поврежденные обстрелами деревья.
«Один из вражеских ударов пришелся по скверу на площади Свободы, у сухого фонтана. Снаряд попал в газон, оставив большую воронку, а взрыв нанес значительные повреждения: пострадали около полутора десятков деревьев, система полива, скамейки и частично тротуарная брусчатка. Кроме того, взрыв повредил новогоднюю инсталляцию с фигурой Санта-Клауса. В частности, обшивка тумбы, на которой установлена фигура, а также частично иллюминация», – написали в КП.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 10:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете подвели предварительные итоги по разрушениям после ночного обстрела РФ.".