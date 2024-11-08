Больше 800 окон выбиты в Харькове после удара РФ, повреждены 28 зданий

В Харьковском горсовете подвели предварительные итоги по разрушениям после ночного обстрела РФ.

Работники КП «Харьковспецстрой», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и «Харьковжилстрой» уже начали закрывать выбитые окна.

«В результате вражеских авиаударов, которые произошли сегодня ночью, в Шевченковском, Киевском и Салтовском районе было повреждено по меньшей мере 28 зданий. Там было выбито 544 окна в квартирах, еще 295 — в местах общего пользования», – сообщили в мэрии.

Тем временем работники «Харьковзеленстрой» убирают поврежденные обстрелами деревья.

«Один из вражеских ударов пришелся по скверу на площади Свободы, у сухого фонтана. Снаряд попал в газон, оставив большую воронку, а взрыв нанес значительные повреждения: пострадали около полутора десятков деревьев, система полива, скамейки и частично тротуарная брусчатка. Кроме того, взрыв повредил новогоднюю инсталляцию с фигурой Санта-Клауса. В частности, обшивка тумбы, на которой установлена ​​фигура, а также частично иллюминация», – написали в КП.