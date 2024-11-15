Харків’ян кличуть на роботу: пропонують пільги на «комуналку», вакансії

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. Підприємство опублікувало актуальні вакансії.

У КП актуальні вакансії тракториста, робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями та майстрів в Слобідський і Холодногірський районах.

Контактний телефон для детальної інформації – (066)800-20-28 (пн-пт з 9:00-16:00).

Крім цього, підприємство шукає: слюсаря-ремонтника автотранспортної техніки, токаря та електрогазозварника. За даними вакансіями деталі за телефоном – (050) 303-32-87.

Підприємство обіцяє офіційне працевлаштування, своєчасну оплату праці, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також забезпечення необхідним обладнанням та спецодягом.

«КП працевлаштовує людей з інвалідністю другої та третьої груп, внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у повідомленні.