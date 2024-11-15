Харьковчан зовут на работу: предлагают льготы на «коммуналку», вакансии

КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу. Предприятие опубликовало актуальные вакансии.

В КП актуальны вакансии тракториста, рабочего по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями и мастеров в Слободском и Холодногорском районах.

Контактный телефон для подробной информации – (066)800-20-28 (пн-пт с 9:00-16:00).

Кроме этого, предприятие ищет: слесаря-ремонтника автотранспортной техники, токаря и электрогазосварщика. По данным вакансиями детали по телефону – (050) 303-32-87.

Предприятие обещает официальное трудоустройство, своевременную оплату труда, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение необходимым оборудованием и спецодеждой.

«КП трудоустраивает людей с инвалидностью второй и третьей групп, внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.