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Два танки, 22 авто та 47 БПЛА росіян знищили ЗСУ на півночі Харківщини

Україна 12:08   20.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два танки, 22 авто та 47 БПЛА росіян знищили ЗСУ на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті на півночі Харківської області поінформували в ранковому зведенні за 20 листопада  в ОТУВ “Харків”. 

Протягом минулої доби ворог п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із використанням 1 ракети С-300, 5 авіаударів із використанням 9 КАБів, а також 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 424 обстріли позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили у ЗСУ.

За добу українські захисники ліквідували 35 військових РФ, ще 97 – поранені. Крім того, ЗСУ знищили два танки, шість артсистем, 22 авто, 47 БПЛА, а також два пункти управління безпілотниками, місце для зберігання боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.

Читайте також: Ворог 11 разів атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на ранок

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на півночі Харківської області поінформували в ранковому зведенні за 20 листопада  в ОТУВ “Харків”. ".