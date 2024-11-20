Два танки, 22 авто та 47 БПЛА росіян знищили ЗСУ на півночі Харківщини

Про ситуацію на фронті на півночі Харківської області поінформували в ранковому зведенні за 20 листопада в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби ворог п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із використанням 1 ракети С-300, 5 авіаударів із використанням 9 КАБів, а також 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 424 обстріли позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили у ЗСУ.

За добу українські захисники ліквідували 35 військових РФ, ще 97 – поранені. Крім того, ЗСУ знищили два танки, шість артсистем, 22 авто, 47 БПЛА, а також два пункти управління безпілотниками, місце для зберігання боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.