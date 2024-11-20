Два танка, 22 авто и 47 БПЛА россиян уничтожили ВСУ на севере Харьковщины

О ситуации на фронте на севере Харьковской области проинформировали в утренней сводке за 20 ноября в ОТГВ «Харьков».

«За минувшие сутки враг пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку от Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 1 ракеты С-300, 5 авиаударов с использованием 9 КАБов, а также 39 ударов дронами-камикадзе. Совершили 424 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили в ВСУ.

За сутки украинские защитники ликвидировали 35 военных РФ, еще 97 – ранены. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка, шесть артсистем, 22 авто, 47 БПЛА, а также два пункта управления беспилотниками, место для хранения боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.