Два танка, 22 авто и 47 БПЛА россиян уничтожили ВСУ на севере Харьковщины
О ситуации на фронте на севере Харьковской области проинформировали в утренней сводке за 20 ноября в ОТГВ «Харьков».
«За минувшие сутки враг пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку от Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 1 ракеты С-300, 5 авиаударов с использованием 9 КАБов, а также 39 ударов дронами-камикадзе. Совершили 424 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили в ВСУ.
За сутки украинские защитники ликвидировали 35 военных РФ, еще 97 – ранены. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка, шесть артсистем, 22 авто, 47 БПЛА, а также два пункта управления беспилотниками, место для хранения боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", Харьковское напраление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 12:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на севере Харьковской области проинформировали в утренней сводке за 20 ноября в ОТГВ «Харьков». ".