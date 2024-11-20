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Два танка, 22 авто и 47 БПЛА россиян уничтожили ВСУ на севере Харьковщины

Украина 12:08   20.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Два танка, 22 авто и 47 БПЛА россиян уничтожили ВСУ на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте на севере Харьковской области проинформировали в утренней сводке за 20 ноября в ОТГВ «Харьков». 

«За минувшие сутки враг пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку от Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 1 ракеты С-300, 5 авиаударов с использованием 9 КАБов, а также 39 ударов дронами-камикадзе. Совершили 424 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили в ВСУ.

За сутки украинские защитники ликвидировали 35 военных РФ, еще 97 – ранены. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка, шесть артсистем, 22 авто, 47 БПЛА, а также два пункта управления беспилотниками, место для хранения боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на севере Харьковской области проинформировали в утренней сводке за 20 ноября в ОТГВ «Харьков». ".