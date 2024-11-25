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ЗМІ: Буданова хочуть зняти з посади голови ГУР і вже знайшли йому заміну у СБУ

Політика 20:14   25.11.2024
Олена Нагорна
ЗМІ: Буданова хочуть зняти з посади голови ГУР і вже знайшли йому заміну у СБУ

В Офісі президента хочуть зняти Кирила Буданова з посади голови Головного управління розвідки МОУ і призначити на його місце «більш лояльну до влади персону», пише NV з посиланням на джерело в секторі безпеки та оборони України.

Згідно з публікацією, спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні. Найбільше цей процес лобіюють, за словами співрозмовника редакції, керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останнього хочуть призначити на посаду очільника ГУР, додав представник сектору безпеки та оборони.

Тим часом джерело NV на Банковій зауважило, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нашкодили Україні. Зокрема, йдеться про спецоперації в Африці, заяви про «каву у Криму» чи оборонні закупівлі в інших країнах.

«Є об’єктивна реальність і об’єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить», — зазначив цей співрозмовник видання.

Коментар ОП NV отримати не вдалось. Натомість у пресслужбі СБУ спростували інформацію про плани щодо призначення Поклада керівником ГУР. Там зазначили, що «інформаційні вкиди щодо заступника глави СБУ зʼявляються систематично раз на місяць та мають схожу стилістику».

Читайте також: Інфа “сотка” – реакції на “звільнення” Буданова, яке не відбулося

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 20:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Офісі президента хочуть зняти Кирила Буданова з посади голови Головного управління розвідки МОУ і призначити на його місце «більш лояльну до влади персону», пише NV".