Буданова хотят снять с должности главы ГУР и уже нашли ему замену в СБУ — СМИ
В Офисе президента хотят снять Кирилла Буданова с должности главы Главного управления разведки МОУ и назначить на его место «более лояльную к власти персону», пишет NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны Украины.
Согласно публикации, попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны.
Между тем источник NV на Банковой отметил, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о «кофе в Крыму» или оборонных закупках в других странах.
«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит», — отметил этот собеседник издания.
Комментарий ОП NV получить не удалось. А вот в пресс-службе СБУ опровергли информацию о планах по назначению Поклада руководителем ГУР. Там отметили, что «информационные вбросы относительно заместителя главы СБУ появляются систематически раз в месяц и имеют похожую стилистику».
Читайте также: Инфа “сотка” – реакции на “увольнение” Буданова, которое не состоялось
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина; Теги: Кирилл Буданов, СБУ, увольнение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Буданова хотят снять с должности главы ГУР и уже нашли ему замену в СБУ — СМИ»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 20:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Офисе президента хотят снять Кирилла Буданова с должности главы Главного управления разведки МОУ и назначить на его место «более лояльную к власти персону», пишет NV".