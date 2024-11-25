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Буданова хотят снять с должности главы ГУР и уже нашли ему замену в СБУ — СМИ

Политика 20:14   25.11.2024
Елена Нагорная
Буданова хотят снять с должности главы ГУР и уже нашли ему замену в СБУ — СМИ Фото: Кирилл Буданов/telegram

В Офисе президента хотят снять Кирилла Буданова с должности главы Главного управления разведки МОУ и назначить на его место «более лояльную к власти персону», пишет NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны Украины.

Согласно публикации, попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны.

Между тем источник NV на Банковой отметил, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о «кофе в Крыму» или оборонных закупках в других странах.

«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит», — отметил этот собеседник издания.

Комментарий ОП NV получить не удалось. А вот в пресс-службе СБУ опровергли информацию о планах по назначению Поклада руководителем ГУР. Там отметили, что «информационные вбросы относительно заместителя главы СБУ появляются систематически раз в месяц и имеют похожую стилистику».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 20:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Офисе президента хотят снять Кирилла Буданова с должности главы Главного управления разведки МОУ и назначить на его место «более лояльную к власти персону», пишет NV".