Буданова хотят снять с должности главы ГУР и уже нашли ему замену в СБУ — СМИ

В Офисе президента хотят снять Кирилла Буданова с должности главы Главного управления разведки МОУ и назначить на его место «более лояльную к власти персону», пишет NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны Украины.

Согласно публикации, попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны.

Между тем источник NV на Банковой отметил, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о «кофе в Крыму» или оборонных закупках в других странах.

«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит», — отметил этот собеседник издания.

Комментарий ОП NV получить не удалось. А вот в пресс-службе СБУ опровергли информацию о планах по назначению Поклада руководителем ГУР. Там отметили, что «информационные вбросы относительно заместителя главы СБУ появляются систематически раз в месяц и имеют похожую стилистику».