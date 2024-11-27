Допомога США: яке обладнання є у першій підземній школі Харкова (відео)
Як відбувається навчальний процес у першій побудованій з нуля підземній школі Харкова, яку у травні відкрили на території гімназії №88 в Індустріальному районі, показала пресслужба міської ради.
Завдяки підтримці USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) у підземній школі обладнали 21 клас, медкабінет, їдальню, кімнату для відпочинку та ресурсну кімнату психологічної підтримки, провели інтернет, організували вентиляцію та денне освітлення.
Учні отримали можливість друкувати власні проєкти на 3D-принтері, дивитися презентації матеріалу на інтерактивних дошках і використовувати обладнання для STEM-уроків.
Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». У дві зміни там навчаються 900 школярів. Три нові підземні школи, які зараз одночасно будують з нуля в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах, почнуть працювати з другої чверті, максимум — із грудня, повідомляла директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. Ці заклади дозволять навчатись очно понад 2 тисячам дітей. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Индустриальный район Харькова, новини Харкова, подземная школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 17:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як відбувається навчальний процес у першій підземній школі Харкова, яку у травні відкрили на території гімназії №88 в Індустріальному районі, показала пресслужба міської ради".