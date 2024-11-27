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Помощь США: какое оборудование есть в первой подземной школе Харькова (видео)

Общество 17:00   27.11.2024
Елена Нагорная
Помощь США: какое оборудование есть в первой подземной школе Харькова (видео) Скриншот

Как происходит учебный процесс в первой построенной с нуля подземной школе Харькова, которую в мае открыли на территории гимназии №88 в Индустриальном районе, показала пресс-служба городского совета.

Благодаря поддержке USAID (Агентства США по международному развитию) в подземной школе оборудовали 21 класс, медкабинет, столовую, комнату для отдыха и ресурсную комнату психологической поддержки, провели интернет, организовали вентиляцию и дневное освещение.

Ученики получили возможность печатать собственные проекты на 3D-принтере, смотреть наглядные презентации материала на интерактивных досках и использовать оборудование для STEM-уроков.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников. Три новые подземные школы, которые сейчас одновременно строят с нуля в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах, начнут работать со второй четверти, максимум — с декабря, сообщала директор департамента образования горсовета Ольга Деменко. Эти заведения позволят учиться очно более 2 тысячам детей. Одну из школ построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.

Читайте также: Строительство еще трех подземных школ в Харькове завершается — Терехов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как происходит учебный процесс в первой подземной школе Харькова, которую в мае открыли на территории гимназии №88 в Индустриальном районе, показала пресс-служба городского совета.".