Live
  • Ср 13.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.38
  • EUR 43.94

Строительство еще трех подземных школ в Харькове завершается — Терехов

Общество 18:23   13.11.2024
Елена Нагорная
Строительство еще трех подземных школ в Харькове завершается — Терехов Фото: Харьковский горсовет

В Харькове завершается строительство трех подземных школ и планируется строительство еще трех, рассказал мэр Игорь Терехов на Европейском региональном саммите школьного питания, который проходил в Киеве 12-13 ноября.

По словам городского головы, на сегодня в школах Харькова учится 101 тысяча детей: более половины находится в городе и только около 6 тысяч из них учатся в комбинированном формате.

Терехов отметил, что городские власти постоянно работают над тем, чтобы увеличить количество безопасных помещений для детей. В результате вражеских обстрелов были повреждены 134 из 184 школ.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников. Три новые подземные школы, которые сейчас одновременно строят с нуля в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах, начнут работать со второй четверти, максимум — с декабря, сообщала директор департамента образования горсовета Ольга Деменко. Эти заведения позволят учиться очно более 2 тысячам детей. Одну из школ построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.

Читайте также: Пустить детей учиться в подвалы: харьковчане просят пересмотреть нормы (сюжет)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
13.11.2024, 15:21
Новости Харькова — главное за 13.11: удары БпЛА, атаки РФ на Купянщине, циклон
Новости Харькова — главное за 13.11: удары БпЛА, атаки РФ на Купянщине, циклон
13.11.2024, 19:09
ВЛК, где все годны, и дыра в заборе ТЦК за $4000: откровения нардепа Скороход
ВЛК, где все годны, и дыра в заборе ТЦК за $4000: откровения нардепа Скороход
12.11.2024, 16:49
От бешенства умерли трое на Харьковщине, искусаны 2700 людей
От бешенства умерли трое на Харьковщине, искусаны 2700 людей
13.11.2024, 18:08
Часть была в форме ВСУ: солдаты РФ на танках пытались прорваться под Купянском
Часть была в форме ВСУ: солдаты РФ на танках пытались прорваться под Купянском
13.11.2024, 19:01
Удар по месту дислокации полицейских: в Харькове простились с майором (видео)
Удар по месту дислокации полицейских: в Харькове простились с майором (видео)
13.11.2024, 19:29

Новости по теме:

17:55
Эвакуация из Боровской громады на Харьковщине: кого вывезут принудительно
09:23
Мать с тремя детьми убили россияне в городе Кривой Рог: поиски завершили
14:13
«Обстрелы не прекращаются»: Купянская громада осталась без детей
11:15
Для детей с особыми образовательными потребностями открыли спецзал: что в нем
13:41
44 ребенка из Харьковщины отдохнут в Яремче: будут экскурсии и не только

Вы читали новость: «Строительство еще трех подземных школ в Харькове завершается — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 18:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершается строительство трех подземных школ и планируется строительство еще трех, рассказал мэр Игорь Терехов".