Строительство еще трех подземных школ в Харькове завершается — Терехов

В Харькове завершается строительство трех подземных школ и планируется строительство еще трех, рассказал мэр Игорь Терехов на Европейском региональном саммите школьного питания, который проходил в Киеве 12-13 ноября.

По словам городского головы, на сегодня в школах Харькова учится 101 тысяча детей: более половины находится в городе и только около 6 тысяч из них учатся в комбинированном формате.

Терехов отметил, что городские власти постоянно работают над тем, чтобы увеличить количество безопасных помещений для детей. В результате вражеских обстрелов были повреждены 134 из 184 школ.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников. Три новые подземные школы, которые сейчас одновременно строят с нуля в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах, начнут работать со второй четверти, максимум — с декабря, сообщала директор департамента образования горсовета Ольга Деменко. Эти заведения позволят учиться очно более 2 тысячам детей. Одну из школ построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.