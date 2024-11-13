Будівництво ще трьох підземних шкіл у Харкові завершується – Терехов

У Харкові завершується будівництво трьох підземних шкіл та планується будівництво ще трьох, розповів мер Ігор Терехов на Європейському регіональному саміті шкільного харчування, що проходив у Києві 12-13 листопада.

За словами міського голови, на сьогодні у школах Харкова навчається 101 тисяча дітей: більш ніж половина перебуває у місті й лише близько 6 тисяч із них навчаються у комбінованому форматі.

Терехов зазначив, що міська влада постійно працює над тим, щоб збільшити кількість безпечних приміщень для дітей. Внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені 134 зі 184 шкіл.

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». У дві зміни там навчаються 900 школярів. Три нові підземні школи, які зараз одночасно будують з нуля в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах, почнуть працювати з другої чверті, максимум — із грудня, повідомляла директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. Ці заклади дозволять навчатись очно понад 2 тисячам дітей. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень.