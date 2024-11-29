Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси
У неділю, 1 грудня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».
Світла не буде з 05:30 до 20:00. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.
Адреси за якими відключать світло:
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключат, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 1 грудня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».".