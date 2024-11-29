Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси

У неділю, 1 грудня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Світла не буде з 05:30 до 20:00. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Адреси за якими відключать світло: