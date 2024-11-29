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Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси

Суспільство 13:45   29.11.2024
Вікторія Яковенко
Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси

У неділю, 1 грудня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Світла не буде з 05:30 до 20:00. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Адреси за якими відключать світло:

отключат свет на Харьковщине
скриншот

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 1 грудня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».".