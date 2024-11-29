Без света в воскресенье останется один из районов Харькова: адреса

В воскресенье, 1 декабря, будет обесточена часть Холодногорского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Света не будет с 05:30 до 20:00. Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Адреса по которым отключат свет: