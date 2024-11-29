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Без света в воскресенье останется один из районов Харькова: адреса

Общество 13:45   29.11.2024
Виктория Яковенко
Без света в воскресенье останется один из районов Харькова: адреса

В воскресенье, 1 декабря, будет обесточена часть Холодногорского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Света не будет с 05:30 до 20:00. Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Адреса по которым отключат свет:

отключат свет на Харьковщине
скриншот

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 1 декабря, будет обесточена часть Холодногорского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".