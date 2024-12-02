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Трамваї та тролейбуси змінюють маршрути в Харкові – подробиці

Суспільство 19:33   02.12.2024
Олена Нагорна
Трамваї та тролейбуси змінюють маршрути в Харкові – подробиці Фото: Харківська міськрада

У вівторок, 3 грудня, у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваї №3 та 6, а також 3-го та 4-го числа змінять шлях прямування тролейбуси №1 та 3.

Як повідомляють у пресслужбі міськради, рух трамваїв на пл. Сергіївській та вул. Полтавський Шлях, на ділянці від пл. Павлівської до бул. Гончарівського, буде припинений з 9:30 до 16:00 3 грудня. Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№6: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

Рух тролейбусів на пр. Байрона, на ділянці від пр. Льва Ландау до вул. Садовопаркової, буде припинений з 10:00 до 15:00 3-4 грудня. Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№1: розворотне коло «Ст. м. «Палац Спорту» – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – бул. Богдана Хмельницького;

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом» (розворот) – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

у зворотному напрямку:  розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом» (розворот) – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська». 

На час відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №1: 28 мікрорайон – пр. Байрона – пр. Петра Григоренка – ст. м. «Палац Спорту».

Читайте також: Прогноз погоди в Харкові та області на 3 грудня: без опадів

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 19:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 3 грудня, у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваї №3 та 6, а також 3-го та 4-го числа змінять шлях прямування тролейбуси №1 та 3.".