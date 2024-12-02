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Прогноз погоди в Харкові та області на 3 грудня: без опадів

Погода 19:06   02.12.2024
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові та області на 3 грудня: без опадів

У вівторок, 3 грудня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 19:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 3 грудня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".