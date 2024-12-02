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Прогноз погоды в Харькове и области на 3 декабря: без осадков

Погода 19:06   02.12.2024
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 3 декабря: без осадков

Во вторник, 3 декабря, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 19:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 3 декабря, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".