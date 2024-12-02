Прогноз погоды в Харькове и области на 3 декабря: без осадков

Во вторник, 3 декабря, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.