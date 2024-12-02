Трамваи и троллейбусы меняют маршруты в Харькове — подробности
Во вторник, 3 декабря, в Харькове временно изменят маршруты трамваи №3 и 6, а также 3-го и 4-го числа изменят путь следования троллейбусы №1 и 3.
Как сообщают в пресс-службе горсовета, движение трамваев на пл. Сергиевской и ул. Полтавский Шлях, на участке от пл. Павловской до бул. Гончаровского, будет прекращено с 9:30 до 16:00 3 декабря. Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В этот период трамваи будут курсировать так:
Движение троллейбусов на пр. Байрона, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Садовопарковой, будет прекращено с 10:00 до 15:00 3-4 декабря. Это связано с ремонтом контактной сети.
В этот период троллейбусы будут курсировать так:
№1: разворотный круг «Ст. м. «Дворец Спорта» — пр. Петра Григоренко — ул. Каденюка — бул. Богдана Хмельницкого;
№3: разворотный круг «Ул. Университетская» — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — ст. м. «Турбоатом» (разворот) — пр. Героев Харькова — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;
в обратном направлении: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — ул. Садовопарковая — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — ст. м. «Турбоатом» (разворот) — пр. Героев Харькова — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — пр. Аэрокосмический — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская».
На время отсутствия троллейбусного сообщения будет курсировать временный автобус №1: 28 микрорайон — пр. Байрона — пр. Петра Григоренко — ст. м. «Дворец Спорта».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, новости Харькова, рух, трамвай, троллейбус;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 19:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 3 декабря, в Харькове временно изменят маршруты трамваи №3 и 6, а также 3-го и 4-го числа изменят путь следования троллейбусы №1 и 3.".