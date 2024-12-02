Трамваи и троллейбусы меняют маршруты в Харькове — подробности

Во вторник, 3 декабря, в Харькове временно изменят маршруты трамваи №3 и 6, а также 3-го и 4-го числа изменят путь следования троллейбусы №1 и 3.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, движение трамваев на пл. Сергиевской и ул. Полтавский Шлях, на участке от пл. Павловской до бул. Гончаровского, будет прекращено с 9:30 до 16:00 3 декабря. Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№3: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — бул. Гончаровский — ул. Полтавский Шлях — разворотный круг «Залютино»;

№6: разворотный круг «602 микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — бул. Гончаровский — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».

Движение троллейбусов на пр. Байрона, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Садовопарковой, будет прекращено с 10:00 до 15:00 3-4 декабря. Это связано с ремонтом контактной сети.

В этот период троллейбусы будут курсировать так:

№1: разворотный круг «Ст. м. «Дворец Спорта» — пр. Петра Григоренко — ул. Каденюка — бул. Богдана Хмельницкого;