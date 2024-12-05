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Проблем із людьми немає, але воює недосвідчена піхота: СОУ про ЗС РФ в області

Фронт 10:35   05.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Проблем із людьми немає, але воює недосвідчена піхота: СОУ про ЗС РФ в області

 Про те, хто воює на Харківщині від РФ, а також про плани окупантів розповів прессекретар 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін в етері нацмарафону. 

За його словами, проблем із резервами й загалом у кількості живої сили в Харківській області у ворога немає. Однак є питання щодо підготовки бійців.

“У них побудовані ланцюжки логістичні з людей. Коли там знищується одна рота, умовно там друга і третя рота, яка стоїть на другій лінії оборони і третя рота, яка стоїть в тиловій зоні, то у них це побудовано. Вона антигуманна, але вона побудована таким чином, щоби чітко розуміти, скільки у них витратна частина в особовому складі і вони їх заміняють. Тому в цьому питань немає. Так, коли з нашого боку є бойові дії, ми відсікаємо їх резерви, але це локальні моменти. А якщо так на оперативному рівні, то вони їх постачають, як і постачали. З цим питань немає. Якість підготовки, ясна річ, впала, але в кількості людей у них проблем ніколи, я думаю, не буде. Але це не є переважним тим, що може вирішити війну, скажімо так. Є тільки ненавчена піхота. Це може бути тільки один елемент з впливів”, – сказав Бородін.

Щодо планів РФ на Харківщині, то, за даними українських захисників, вони залишаються незмінними – просування в районі Осколу та захоплення Борової.

Але, скажімо так, у нас плюс-мінус стабільна ситуація. Тобто, і ми, з одного боку, штурмуємо, і контратаки відбуваємо досить непогано. Тому, те, що в них є така мета, це сто відсотків, як я казав, що вона більше в нашій зоні відповідальності. Вони вибрали тактику щоденних штурмів, для такої постійної втоми нашого особового складу. Але, як я й казав, до речі, до збору: якщо є правильний логістичний маршрут, є можливість ротації, і сил та засобів, щоб забезпечити ці ротації, то, можливо, тривалий час знаходитися в таких умовах, і берегти людей найголовніше, і ротуватися таким чином, щоб втома не стала причиною проблем на лінії”, – додав прессекретар.

Читайте також: Відтіснили ворога та ліквідували плацдарм РФ: ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Про те, хто воює на Харківщині від РФ, а також про плани окупантів розповів прессекретар 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін в етері нацмарафону. ".