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Проблем с людьми нет, но воюет неопытная пехота: СОУ о ВС РФ на Харьковщине

Фронт 10:35   05.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Проблем с людьми нет, но воюет неопытная пехота: СОУ о ВС РФ на Харьковщине

 О том, кто воюет на Харьковщине от РФ, а также – о планах оккупантов рассказал пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире нацмарафона. 

По его словам, проблем с резервами и, в целом, в количестве живой силы в Харьковской области у врага нет. Однако есть вопросы к подготовке бойцов.

«У них построены цепочки логистические из людей. Когда там уничтожается одна рота, условно, там вторая и третья рота, стоящая на второй линии обороны и третья рота, стоящая в тыловой зоне, то у них это построено. Она антигуманная, но построена таким образом, чтобы четко понимать, сколько у них затратная часть в личном составе и они их заменяют. Потому в этом вопросов нет. Да, когда с нашей стороны есть боевые действия, мы отсекаем их резервы, но это локальные моменты. Качество подготовки, конечно, упало, но в количестве людей у ​​них проблем никогда, я думаю, не будет. Но это не является преимущественным, тем, что может решить войну, скажем так. Есть только необученная пехота. Это может быть только один элемент влияния», – отметил Бородин.

Что касается планов РФ на Харьковщине, то, по данным украинских защитников, они остаются неизменными – продвижение в районе Оскола и захват Боровой.

«Но, скажем так, у нас плюс-минус – стабильная ситуация. То есть, и мы, с одной стороны, штурмуем, и контратаки отбиваем довольно неплохо. Они выбрали тактику ежедневных штурмов для такой постоянной усталости нашего личного состава. Но, как я и говорил: если есть правильный логистический маршрут, есть возможность ротации, сил и средств, чтобы обеспечить эти ротации, то возможно длительное время находиться в таких условиях, и беречь людей, и, самое главное, и ротироваться таким образом, чтобы усталость не стала причиной проблем на линии», – добавил пресс-секретарь.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " О том, кто воюет на Харьковщине от РФ, а также – о планах оккупантов рассказал пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире нацмарафона. ".